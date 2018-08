Emile Ratelband (69) zoekt draagmoeder om weer vader te kunnen worden

Uit zijn post blijkt dat hij geïnspireerd raakte na een kennelijk 'spiritueel bezoek' dat hij bracht aan een stel dat net ouders is geworden van een jongetje. ,,Eén te mogen zijn met zo'n lief klein mannetje, het vast ouden en zijn onschuld voelen. Na deze ervaring zoek ik een draagmoeder'', kondigt hij aan. De volgers van Ratelband reageren met gemengde gevoelens op zijn aankondiging. Ze adviseren hem zich te concentreren op zijn rol als opa en zijn vurige kinderwens zo langzamerhand los te laten.



Volgens Ratelband, zo vertelde hij vanmorgen aan deze site, gaat het om een bloedserieuze wens. ,,Ik heb na mijn omroep via privéberichten al vijf of zes reacties gekregen van vrouwen. Voordat ik met een daarvan in zee ga, moet eerst worden uitgezocht of het om grappenmaaksters of geldwolvinnen gaat: dames die astronomische bedragen vragen voor hun draagmoederschap.'' Ratelband stuurt aan op kunstmatige inseminatie, omdat hij absoluut geen seksuele relatie wil met de moeder van zijn toekomstige kindje. ,,Ik heb slechte ervaringen met vrouwen en geen zin meer in gedoe. Na de bevalling zal de draagmoeder de baby per direct aan mij moeten overdragen. Ik wil het zelf en op mijn manier opvoeden. Bedoeling is dat het kindje hooguit eens per maand even bij de moeder mag zijn.''