Emile Ratelband: Draagmoeder heeft mijn tweeling verloren

De alleenstaande Ratelband, die zeven kinderen heeft bij drie verschillende vrouwen, wil dolgraag nog een keer vader worden. Daarom ging hij afgelopen zomer via Twitter op zoek naar een draagmoeder . Zo’n 90 vrouwen meldden zich. Een van hen, een hoofdverpleegkundige in een ziekenhuis, raakte volgens Emile vijftien weken geleden zwanger . Kort daarna werd duidelijk dat het om een tweeling ging. Ratelband was dolgelukkig. De vrouw had echter veel pijn en wilde niet dat Ratelband haar zwangerschap al wereldkundig zou maken. Maar vorige week versprak hij zich - op televisie. ,,Ik heb nu eenmaal het hart op de tong’’, zegt Emile daar nu over. ,,En ik was er natuurlijk zo enorm blij mee.’’

Ziekenhuis

Ondertussen hield de pijn bij de draagmoeder aan. Toch bleef ze aan het werk, aldus Ratelband. Pas anderhalve week geleden stopte ze. Afgelopen weekend ging ze met bloedingen en nauwelijks draaglijke pijn naar het ziekenhuis. Daar bleek dat een van de kindjes was overleden. In het ziekenhuis liet ook de tweede baby het leven.



Emile was op dat moment in Londen. Vlak voordat hij live op de Britse televisie werd geïnterviewd, kwam het telefoontje. Toch ging hij door met zijn geplande mediaoptredens. Niet alleen in Engeland, maar ook hier: Ratelband zat gisteravond bij Pauw en was te gast in de talkshow van Robert Jensen, die vanavond wordt uitgezonden.



,,Dat was moeilijk, maar ik geloof dat alles in het leven betekenis heeft’’, zegt Emile. ,,Dus ik kan aanvaarden dat het zo moet zijn.’’ Ratelband heeft inmiddels alsnog zijn agenda voor even vrijgemaakt. Op het moment van spreken is hij onderweg naar de vrouw, die nog in het ziekenhuis ligt. ,,Ik vind het erg’’, zegt Emile nog maar eens. ,,Ik vind het vreselijk.’’