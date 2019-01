Emile Ratelband verwacht achtste kind: 'Nu voel ik me een tiener’

De alleenstaande Ratelband, die zeven kinderen heeft bij drie verschillende vrouwen, wil dolgraag nog een keer vader worden. Daarom zocht hij vorig jaar zomer via Twitter een draagmoeder. Zo’n 90 vrouwen meldden zich.



Een van hen, een hoofdverpleegkundige in een ziekenhuis, raakte volgens Emile kort daarna zwanger van een tweeling. Afgelopen november zei Ratelband dat de vrouw de kindjes had verloren.



Nu is dezelfde vrouw volgens Emile opnieuw in verwachting. ,,Ze vertelde het me op oudejaarsavond’’, zegt de ondernemer. ,,Om middernacht gaf ze me een cadeautje, daar stond het op.’’ Begin volgende maand gaat hij met de draagmoeder naar de gynaecoloog en hoort hij of ze een jongetje of meisje krijgt.