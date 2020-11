Emma Corrin: op school grapten ze dat Diana mijn moeder was

Duncan Laurence trots op samenwer­king met grote voorbeeld Armin van Buuren

7 november Duncan Laurence hoefde geen moment na te denken toen Armin van Buuren hem vroeg om samen de studio in te gaan. ,,Natuurlijk zei ik ja", zegt de songfestivalwinnaar tegen het ANP. Het resultaat, de single Feel Something, is gisteren uitgekomen.