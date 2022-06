Emma neemt hijs van dikke sigaar en Jan is uitgeput

Regisseur James Bond-film beschul­digd van wangedrag tegen jonge actrices

Regisseur Cary Joji Fukunaga, onder meer bekend van de James Bond-film No Time To Die, is weer beschuldigd van ongepast gedrag op de set. Meer dan tien ingewijden vertellen aan muziekblad Rolling Stone over grensoverschrijdend gedrag tegenover jonge actrices. Eerder deze maand deelden enkele actrices zelf al soortgelijke verhalen op sociale media.

31 mei