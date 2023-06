Emma poseert in weinig verhullende bikini en Hind showt haar dansmoves

Manneken Pis moet een oranje pakje kopen voor staatsbe­zoek Wil­lem-Alexan­der en Máxima

De garderobe van Manneken Pis bestaat uit meer dan duizend kostuums, maar een oranje pakje heeft het bekende Belgische beeldje niet in zijn kast hangen. Ter gelegenheid van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgende week komt daar verandering in, maakte de Nederlandse ambassade in België dinsdag bekend.