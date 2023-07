Emma straalt en deelt een hartje, Sylvie heeft een nieuwe handtas om mee te poseren

Raymond (26) ziet opnieuw teleurstel­ling bij Burna Boy-fans: optreden vijf minuten voor tijd gecanceld

De Nigeriaanse artiest Burna Boy heeft dit weekend opnieuw kwaad bloed gezet bij fans door zijn optreden op het laatste moment af te zeggen. Vijf minuten voor aanvang van zijn show in Tsjechië kondigde de organisatie aan dat hij niet kwam opdagen. Burna Boy bleek zelfs nog niet in het land. De 26-jarige Raymond uit Den Haag was erbij en zag ‘furieuze’ fans om zich heen. ,,Zijn hele crew was al aanwezig, behalve Burna Boy zelf.”