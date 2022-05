Emma trekt gedurfd topje uit haar kast en Jan is een gelukkig mens

Het randje over met viagrapil­len? F*ck de liefde keert gewoon terug: 'De grens is rekbaar’

Of het de bedoeling was dat er een tweede deel van F*ck de Liefde zou komen? Zeker niet, maar een vervolg op de Nederlandse romkom verschijnt morgen tóch op Netflix. De cast en deze site reisden voor opnames af naar Ibiza, het Spaanse feesteiland met drie ingrediënten die de basis vormen voor een feelgoodfilm: zon, zee en liefde. Al wordt dat laatste nét iets anders benaderd. ,,We zoeken wat meer de grens op, in de humor, maar ook met wat wel en niet kan.”

19 mei