Emma Wortelboer deelt punten uit tijdens finale Songfestival: ‘Niet normaal!’

2. En nu op naar de puntenverdeling van vanavond. Ben je al een beetje zenuwachtig?

"Wel een beetje, maar vooral of Duncan gaat winnen of niet. Ik denk dat de meeste spanning voor mij pas komt als ik echt in de studio sta. Je hebt een publiek van potentieel 300 miljoen mensen, maar ik sta in mijn eentje voor een cameraman. Daar merk je dus niet zo heel veel van. Het is vooral een gek gevoel dat het nu zover is. Dat ik de punten ga geven bij het Songfestival.”



3. Daar ging onder de noemer #EMMAdouzepoints een hele campagne aan vooraf. Had je ooit gedacht dat dit zou lukken?

"Nee, echt niet. Ik begon die actie echt een beetje als bluf. Kan nooit kwaad toch? Tot ik ineens een mailtje kreeg dat ik het mocht doen. Niet normaal en het komt nu wel heel dichtbij. Mijn droom was vroeger om écht het Songfestival te presenteren. Maar voordat het in Nederland wordt gehouden, moeten we het Songfestival eerst winnen. Dus de puntentelling was het hoogst haalbare. En dat is gewoon gelukt!"