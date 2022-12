Emma Wortelboer over haar boycot van Johnny de Mol: ‘Zou hem eigenlijk sms’je moeten sturen’

Emma Wortelboer stelt dat ze Johnny de Mol ‘eigenlijk een sms’je zou moeten sturen’ nadat ze hem eerder dit jaar besloot te boycotten vanwege aantijgingen van mishandeling aan zijn adres. De zaak tegen de presentator, aangespannen door zijn ex-vriendin Shima Kaes, is inmiddels geseponeerd door het OM. ,,Het ging me er meer om dat de loep zo op die show lag”, vertelde Wortelboer gisteren in de oudejaarsspecial van Media Inside .

De 26-jarige Wortelboer was in april uitgenodigd om aan te schuiven in de talkshow HLF8, gepresenteerd door Johnny de Mol, maar besloot hem te boycotten vanwege de zaak rond de vermeende mishandeling van zijn ex-verloofde Shima Kaes.

,,Je zit natuurlijk wel bij iemand die wordt verdacht van poging tot doodslag natuurlijk. Dat is best wel een dingetje”, verklaarde Wortelboer destijds. Nadat de jonge presentatrice verstek liet gaan, besloot De Mol haar persoonlijk te bellen om zijn kant van het verhaal te doen. ,,En toen dacht ik: nou, ik kom alsnog niet. Ik voel me daar gewoon niet prettig bij. Ik dacht: dan moet ik daar een beetje zo de roze olifant in de kamer gaan vermijden.”

In oktober seponeerde het OM echter de zaak tegen De Mol omdat het ‘onderzoek niet tot voldoende bewijs heeft geleid’. Media Inside-stamgast Marcel van Roosmalen vroeg zich daarom af of Wortelboer geen spijt had van haar boycot. ,,Want we zien nu de onschuld van Johnny. Hij is ook bewezen onschuldig. Komt er dan nog een sms’je van jou richting Johnny, van: sorry, ik heb je verkeerd beoordeeld?” vroeg hij haar gisteren in de oudejaarsspecial.

,,Ik zou dat eigenlijk moeten doen”, reageerde Wortelboer, die stelde dat het haar in april eigenlijk helemaal niet ging of om Johnny wel of niet in zijn gelijk stond. ,,Het ging me er meer om dat die loep zo op die show lag. Gedoe gewoon. Geen zin in.”

