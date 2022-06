Emma zet bloemetje buiten in bikini en Simon kan niet meer zingen

Met video Simon Cowell maakt meisje aan het huilen met commentaar: ‘Ik haat mezelf nu’

Het gevreesde tv-jurylid Simon Cowell (62) heeft gisteravond zijn excuses aangeboden nadat hij een jong meisje aan het huilen had gemaakt met zijn commentaar in Britain’s got talent. Cowell keek bijna verveeld naar het optreden van Lamorna en haar collega’s en drukte zelfs op zijn rode knop. Hij voelde zich daar even later ‘vreselijk’ over.

