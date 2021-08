Emmy Awards ontnemen oud-gouverneur Cuomo van New York zijn prestigieuze prijs

Weduwe Chadwick Boseman brengt emotioneel eerbetoon aan haar overleden man

23 augustus Het is alweer bijna een jaar geleden dat de wereld afscheid moest nemen van acteur Chadwick Boseman, die op 43-jarige leeftijd overleed. Zijn weduwe, Simone Ledward Boseman, bracht afgelopen weekend tijdens een tv-uitzending voor Stand Up To Cancer een emotioneel eerbetoon.