Emotionele dag voor OG3NE: 'We missen je zo, mooie lieve mama'

Isolde blikte vorig jaar, ook op Moederdag, terug op het optreden van haar dochters nadat ze voor Nederland uitkwamen tijdens het Eurovisie Songfestival in Kiev. ,,Voor mij hebben ze gewonnen, ik heb de beste Moederdag ever'', concludeerde Isolde vanuit haar rolstoel voor de camera.

Precies een jaar geleden trakteerde OG3NE, gesterkt door de aanwezigheid van hun moeder, het publiek van het Exhibition Centre in Kiev met een loepzuivere vertolking van Lights and Shadows. OG3NE - de naam is een samenstelling van de bloedgroep O van Isolde, 3 voor het trio en het woord 'genen' - schreef de powerballade met hun moeder in gedachte. Ze eindigden als elfde, zeven plekken hoger dan de positie die Waylon gisteren tijdens het Eurovisie Songfestival in Lissabon behaalde.