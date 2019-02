Empire-acteur Jussie Smollett na ‘verzonnen aanval’ op borgtocht vrij en terug op de set

UPDATEOnder massale belangstelling van de pers is de Amerikaanse acteur Jussie Smollett, die donderdag werd opgepakt nadat hij was aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte, later op de dag weer op vrije voeten gekomen. De rechter in Chicago besloot dat hij op borgtocht mocht worden vrijgelaten. De borgsom bedraagt 100.000 dollar (ruim 88.000 euro), melden Amerikaanse media. Smollett moet ook zijn paspoort inleveren.

Op beelden is te zien dat Smollett onder begeleiding van agenten en bewakers naar een gereedstaande auto wordt gebracht. Daarbij wordt hij achtervolgd door tientallen cameraploegen, fotografen en verslaggevers.

Smollett werd eerder donderdag opgepakt nadat hij was aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte en het verstoren van de orde.

Volgens de politie zette de ster uit de televisieserie Empire een mishandeling in scène in de hoop zijn carrière een boost te geven. De acteur, die ontkent de aanval opgezet te hebben, was volgens de politie ontevreden over zijn salaris en wilde zichzelf promoten.

Volledig scherm Onder massale belangstelling verlaat acteur Jussie Smollett Cook County Jail in Chicago. © AFP

Terug op de set

Een paar uur nadat Smollett op borgtocht vrijkwam, was hij alweer aanwezig op de set van Empire, meldt People Magazine. Er worden momenteel nog twee afleveringen van het vijfde seizoen van de serie opgenomen, waar Smollett kennelijk bij aanwezig moet zijn. Het is nog onduidelijk of hij mag aanblijven bij de serie.