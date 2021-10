En wéér geen woord over Taghi bij Khalid & Sophie, want: Khalid presenteerde

Weet u nog dat Eva Jinek in 2010 haar prille baan verloor bij Nieuwsuur, toen bekend werd dat ze een liefdesrelatie had met Bram Moszkowicz? De (hoofd)redactie vond het een onhoudbare situatie omdat het haar zou belemmeren in de interviews die ze moest doen in het programma en ze kon er al helemaal niet zitten als mr. Moszkowicz zelf te gast was. En dat was bepaald geen hypothetische kwestie, Bram was toen nog een gevierd advocaat en bij menig geruchtmakende strafzaak betrokken.