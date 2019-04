Enige zoon landschapsschilder Bob Ross haalt bakzeil bij justitie

Robert Ross, de zoon, stapte naar de rechter omdat nog steeds bakken geld worden verdiend met het merk Bob Ross. De afleveringen van zijn destijds populaire schilderprogramma The Joy of Painting worden nog steeds herhaald en streamingdienst Netflix heeft er grote belangstelling voor. Verder worden met name in Amerika en via internet tot op de dag van vandaag allerlei artikelen verkocht met daarop het portret van Ross of quotes van de schilder.

Ross’ enige zoon, die in een aantal aflevering van The Joy of Painting te zien was, eiste alle rechten op de intellectuele nalatenschap, zo melden Amerikaanse media. Maar tot zijn grote teleurstelling haalde hij dus bakzeil bij justitie. ,,Hij heeft recht op het geld dat zijn vader hem na zijn overlijden naliet, maar de inkomsten die daarna zijn ontstaan, zijn voor het bedrijf waar de zoon geen belang in heeft.” Of de zoon al dan niet in hoger beroep gaat tegen de uitspraak is nog niet duidelijk. De niet onverdienstelijk schilderende Robert Ross presenteerde na de dood van zijn vader nog een paar afleveringen, maar dat werd geen succes.