Enorme goudfluwelen bank houdt Meilandjes én kijkers bezig: ‘Dit is geen porem’

Een enorme goudfluwelen bank heeft de kijkers van Chateau Meiland gisteravond bezig gehouden. Volgens Martien kon de bank best, want de ‘vorige bewoner had het ook zo’, dochter Maxime was minder te spreken over het zitmeubel deels voor het trapgat. ,,Het is geen porem dat je hier binnenloopt en dan zo’n heel groot goud blok ziet.”

Martien laat aan de zwangere Maxime zien hoe de bank in de woonkamer van de villa in Noordwijk komt te staan, waar hij met Erica gaat wonen. Hij wijst aan waar een kleed komt van 3 bij 4 meter. ,,En dan hier de bank tot -schat ik - hier”, zegt hij een paar meter verderop. Maxime vindt het maar niets, want wie de trap oploopt en de kamer binnenkomt, valt zo'n beetje op het goudfluwelen gevaarte. ,,In mijn gedachten, maar dat weet ik niet zeker, heeft het deel dat hier komt geen rug”, probeert Martien nog. Maxime: ,,Oh, een soort poef waar je leuke troep op kunt zetten?”

Martien, van huis uit interieurstylist, haast zich daarop naar de eetkamer om over de toekomstige lamp te praten, maar Maxime kijkt vooral naar de vier goudgerande zwart marmeren bistrotafeltjes die samen de eettafel moeten vormen. ,,Je dacht: ik begin hier een brasserie?” vraagt Maxime. Martien: ,,Een bistro.” Hij rent direct weer terug de woonkamer in om een ander lampenprobleem onder de aandacht te brengen.

Als de grote fluwelen sofa eenmaal is gearriveerd, is Maxime overigens wel om. ,,Ohh wat prachtig”, glundert ze. ,,Dit is zo leuk", wijst ze naar het lage gedeelte van het zitmeubel. ,,Daar moet je zo'n dienblad op zetten.” De woonkamer is helemaal ‘chateau-waardig’ met de gouden bank, gouden accenten op de muren, gouden kunst en een gouden vaas. De Meilandjes zijn ermee in hun nopjes.

Kitscherig

Behoorlijk wat kijkers van Chateau Meiland, gisteren goed voor een publiek van een miljoen mensen, vonden het een beetje overdadig - zie de tweets hieronder. ‘De liefde voor een zwart met gouden, kitscherige inrichting, zit in de genen’, tweet ene Liesbeth. Marieke vindt dat het lijkt alsof de fameuze seksclub Yab Yum de ‘deuren weer heeft heropend’. Een ander zegt dat het interieur ‘pijn doet aan mijn ogen’. Maar ook iemand die vindt dat ‘alles klopt’. ‘Martien is een man met verstand van zaken’.

Overigens blijven de Meilandjes niet lang in de peperdure villa in Noordwijk wonen: ze hebben hun oog laten vallen op een ander optrekje in de buurt. Dan kan Martien zijn stylingkunsten opnieuw laten gelden.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: