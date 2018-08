Enzo Knol en Dionne Slagter zaaien verwarring: 'we hebben verkering'

De volgers van Knol en Slagter spreken van een recent opgebloeide liefde, maar de YouTubers houden zich in een gisteren gepubliceerde video op de vlakte. ,,We zijn een soort van verliefd'', zaait Knol verwarring. In juni dit jaar maakten Enzo Knol en zijn vriendin Dee van der Zeeuw (Dee) bekend dat ze na vijf jaar een einde aan hun relatie hadden gemaakt. Vorig jaar waren ze ook al enkele maanden uit elkaar.

Sinds de breuk zingt het gerucht rond dat Van der Zeeuw zou zijn vreemdgegaan in de slotfase van haar relatie met Knol. Onzin, zo reageerde ze recent. ,,Ik word helemaal gestoord van de beschuldigingen", aldus Dee. ,,Enzo en ik zijn uit elkaar gegaan omdat jeugdliefdes nou eenmaal niet altijd uitlopen op een perfect huwelijk, hoe graag je ook zou willen. Wij zijn gewoon twee mensen die nu voor hun eigen weg kiezen."

,,Dus nee, er is geen sprake van drama, gossip of leugens", vervolgde Dee. Volgens haar zijn zij en Enzo altijd transparant geweest. ,,Maar ik kies er nu voor om mijn privéleven op de achtergrond te houden. Het zou mij enorm helpen om rustig mijn leven te leiden in plaats van steeds op mijn hoede te zijn voor speculaties of insinuaties."

Dionne Slagter uit Woerden begon in 2011 een eigen YouTube-kanaal onder de naam OnneDi dat inmiddels (stand van vandaag) 748.330 volgers heeft. Ze is niet alleen YouTuber maar ook zangeres en actrice. Slagter won overig jaar de RTL4-talentenjacht It Takes 2 en speelde daarnaast in films en tv-series zoals Spangas. Enzo Knol heeft bijna twee miljoen YouTube-volgers. Hij en Slagter hebben sinds een week al twee filmpjes gemaakt waarin samen te zien zijn. In het laatste videootje - waarin ze elkaars werk beoordelen - stellen ze hun kersverse samenwerking 'verkering of verliefd' te zullen noemen als minimaal 10.000 volgers hun project liken.

