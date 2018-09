EO-stem Henk van Steeg gaat Langs de Lijn doen

Jan Paparazzi getroffen door hartstil­stand

15:29 Jan Paparazzi (55) is in augustus getroffen door een hartaanval en raakte daardoor in coma. De radio-dj doet op Facebook uitgebreid zijn verhaal over de heftige periode. ,,Nooit eerder heb ik een signaal ontvangen dat er iets met mijn hart niet in orde zou zijn, dus dit kwam volkomen onverwacht'', aldus Jan.