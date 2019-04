Er heerst een angstcultuur bij Talpa, de zender van John de Mol. Dat stelde Johan Derksen vanavond in Veronica Inside. ‘Als John in het pand is wordt iedereen nerveus’.

In het voetbalpraatprogramma van Veronica, nota bene onderdeel van Talpa, zegt de analyticus: ,,Ik ken John de Mol al jaren. Nooit problemen gehad. Een bijzonder aimabele man. Wij hebben heel prettige gesprekken met hem gehad. Wat ik wel zie, en dat vind ik heel gek, is dat er een ontzettende angstcultuur is binnen dat hele Talpa. Als John de voordeur binnen komt dan belt de bewaking door en dan hoor je door de wandelgangen: ‘John is in het pand, John is in het pand’. Iedereen wordt nerveus.”

Relletje

In het programma werd stilgestaan bij het relletje eerder deze week op de radio tussen Giel Beelen en sidekicks Niels van Baarlen en Rick Romijn. Beelen viel ‘s middags in voor vaste presentator Wilfred Genee en praatte voortdurend door een lied van zanger René Karst die was uitgenodigd om live in de studio zijn hit Liever Te Dik In De Kist te zingen. Dit tot ongenoegen van Van Baarlen en Romijn die Beelen duidelijk lieten weten hier niet van gediend te zien en ruzieden op de radio.



Het fragment werd door Talpa vervolgens van de website gehaald. Tot verbazing van de heren van Veronica Inside vanavond dat het fragment doodgewoon wel uitzond, waarna Derksen er nog een schepje bovenop deed. ,,Ik vind het niet kunnen”, zei Derksen eerst over Beelen. ,,Je bent behalve presentator ook gastheer. Je weet wie je binnen haalt, een Nederlandstalige zanger. Als je hem uitnodigt laat je hem een liedje zingen. Als hij er dan doorheen praat begrijp ik best dat de sidekicks dat gênant vinden. Die reuring is gewoon goed voor het programma. Als ze dat bij Talpa binnenskamers proberen te houden dan is dat pr-technisch onverstandig. Dat kan ook niet. Tegenwoordig is het altijd ergens te zien. Laat toch gaan jongens, hoeveel ruzie hebben wij niet gehad?”

Directeurtje

Quote Wij zijn de enigen die iets over hem durven zeggen. Wie denkt John de Mol wel dat die is? Johan Derksen

Over zijn werkgever John de Mol: ,,Het probleem met John, die is zo groot geworden, die heeft een peloton aan directeurtjes lopen. Wat me opvalt: daar zitten erbij die maken een beslissing waarvan ik denk: Werk jij pas drieënhalf uur bij tv? Want dit slaat helemaal nergens op.



Nu hebben we ons directeurtje (Marco Louwerens) en die is weer de baas over al die directeuren. Die kan zijn lol op. Hij moet nu al die onbenullen in die kruiwagen zien te krijgen.



Waarom is iedereen zo bang is voor John de Mol, ik begrijp het niet. Wij zijn de enigen die iets over hem durven zeggen. Wie denkt John de Mol wel dat die is?”

Enge trekjes