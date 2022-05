Ere-Palm voor Cruise en acht straaljagers voor Top Gun in Cannes

Gudo in Cannes Cannes kijkt reikhal­zend uit naar de komst van Tom Cruise

Het Filmfestival van Cannes is vandaag losgebarsten. Was het meest prestigieuze filmfestival ter wereld vorig jaar nog pandemie-pover, met eindeloze wachtrijen voor de testtent (spugen in een tuitje), overal mondkapjes (en direct worden aangesproken wanneer je je kapje ook maar een seconde afdoet) en (pogingen tot) ‘social distancing’, tijdens déze editie moet de glamour er weer vanaf druipen. Het is bovendien een jubileumjaar, het evenement in Cannes bestaat 75 jaar.

18 mei