Ergens had ik een sprankje hoop dat Martine in de baktent zou terugkeren

Van sommige sterren vergeet je nooit meer waar je was toen je hoorde dat ze overleden zijn. Sinds vandaag staat Martine Bijl helaas ook in dat rijtje. Zonder de rest van haar veelzijdige (en veel te vroeg afgelopen) carrière tekort te willen doen, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de onvergetelijke indruk die ze maakte in Heel Holland Bakt. Het voelde als een soort terugkeer op het tv-scherm, terwijl ze door Dinges, Het Zonnetje in Huis, de remake van Wie van de Drie en de onvolprezen reclames van Hak eigenlijk nooit weg was geweest. Maar óók met het even droevige als abrupte afscheid door een hersenbloeding, net na de opnames van dat derde seizoen.



Met Heel Holland Bakt maakten hele generaties niet alleen (opnieuw) kennis met boterbiesjes en allerhande baktechnieken, maar ook met haar onderkoelde humor en ongeëvenaarde vaardigheid in tekst, stembuigingen en toon. Zij bezat de gave om een vrij standaard presentatietekstje als ‘deze week hebben alle opdrachten een Frans tintje. We noemen dat dan graag een thema. Dus vandaag is het thema: Frans’ te verheffen tot een vederlicht gedichtje waar je om moest glimlachen, al wist je niet precies waarom.



Niks ten nadele van André van Duin, want hij heeft haar werkelijk fantastisch vervangen en is haar altijd grif de lof blijven toezwaaien voor het nog immer gestaag doorgroeiende succes. Maar ergens heb ik altijd een sprankje hoop gehouden, dat ze ooit nog eens in de baktent terug zou keren en gewoon weer de draad zou oppakken, onderkoeld op z’n Martines, alsof er niks gebeurd was en er een hele hoop fuzz gemaakt was om niks.



Na het lezen van haar recente bundeling columns Rinkeldekink wist ik heus wel dat daar een wonder voor nodig was. Op haar zo bekende nuchtere en mild spottende toon beschrijft ze daarin wat er in haar hoofd gebeurde na de hersenbloeding, waar ze bij haar revalidatie letterlijk en figuur tegenaan liep en de depressies die haar vervolgens plaagden. Tussen de regels door lees je de pijn en het verdriet over een leven waarin alles van het ene op het andere moment 180 graden anders is en hoe zij en haar partner Berend Boudewijn daarmee moeten leren omgaan.



Je wilt liever niet lezen dat zoiets die opgeruimde presentatrice kan treffen, uitgerekend zij die zo heerlijk terloops kon zeggen tegen een kandidaat die de wanhoop nabij was: goh, horen ze zo zwart te zijn? Maar ja, ziektes maken nu eenmaal geen onderscheid, de dood helaas ook niet. Zelfs niet voor een tv-persoonlijkheid die niet alleen iets bijzonders deed met teksten, maar ook met de harten en levens van miljoenen tv-kijkers.