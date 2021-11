Eric Clapton had iets anders in gedachten, maar het alternatief is een lust voor oog en oor

Netflix: Carole Baskin gaf toestem­ming voor Tiger King 2

Carole Baskin heeft toestemming gegeven om haar beeltenis in meerdere seizoenen van de Netflix-hit Tiger King te gebruiken. Dat zegt Netflix in een reactie op de eis die de natuurparkbeheerder onlangs bij de rechter neerlegde waarin ze om verwijdering van haar beeltenis in het tweede seizoen van de realityserie vraagt.

