Erica Terpstra: Wij leven te veel op de automatische piloot

Leren leven met compassie

,,Slechts vijf momenten hè? Alsof je aan een moeder vraagt van welk kind ze het meest houdt. Vooruit, mijn ontmoeting met de Dalai Lama schiet me dan toch als eerste te binnen. In mijn jeugd studeerde ik Japans en Chinees aan de universiteit en ik was altijd geïnteresseerd in boeddhisme. Ook had ik als Kamerlid voor de VVD het voorrecht de Dalai Lama al een paar keer te mogen ontmoeten. In India had ik me voorbereid op een één-op-ééngesprek van tien minuten. Dat werden er 75! Echt, die man hield maar niet op! Ik zei dat we tegenwoordig zo ontzettend respectloos met elkaar omgaan. Die hufterigheid zie je niet alleen in de politiek, maar eigenlijk wereldwijd in de samenleving. Wat doen we hieraan, vroeg ik hem. Zijn antwoord: ‘Ik ben geen deskundige, maar laten we beginnen kinderen niet alleen taal- en rekenles te geven, maar ook te leren leven met compassie in het hart. Dat vond ik zo inspirerend en zo mooi dat ik later op basis van die gedachte een heel kinderboek - Een Knipoog van de Boeddha - schreef.’’