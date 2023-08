Erik bedenkt quizvragen voor RTL-spelprogramma’s: ‘Soms komt de inspiratie ‘s nachts’

Een quizmaker is een bijzonder type mens. Bij alles wat die ziet of leest, gaat de bovenkamer ratelen. Zo ook bij Erik Noomen: ,,Iemand vertelde mij eens dat Duitse bottelaars in de Tweede Wereldoorlog geen grondstoffen konden krijgen waarmee ze Coca-Cola konden maken. De enige vrucht die voorhanden was, bleek een sinaasappel. Zo is Fanta ontstaan, als compensatiedrankje. In mijn hoofd popt dan gelijk een vraag op: welke van de drie frisdranken is eigenlijk nazi-cola? A. 7Up. B. Dr. Pepper. C. Fanta.”

Noomen maakte zijn eerste quiz als student. Later werd hij pubquizorganisator op popfestivals en in cafés. Inmiddels verzint hij fulltime spelprogramma’s van RTL. ,,Een goede quiz is een psychologisch spel: je moet het spel zo opbouwen dat deelnemers hun inzet willen verhogen of een bepaald risico durven te nemen.” Je moet bovendien je doelgroep kennen. In Engeland heerst een ware quizcultuur, weet Noomen. ,,In Britse tv-quizzen als Mastermind worden hoogwaardige, bijna obscure vragen gesteld. In Nederland maken we liever spelprogramma’s voor een brede doelgroep. Echte intellectuele feitenkennis, zoals ‘In welke eeuw leefde Homerus’, zal nooit gevraagd worden.”

Maar ook bekende onderwerpen lenen zich niet altijd voor een goede quizvraag. ,,Als je de deelnemers vraagt om tien winnaars van de Elfstedentocht te noemen, weten ze er waarschijnlijk maximaal drie. Ander voorbeeld: je kunt wél vragen naar Max Verstappen, maar niet naar Pierre Gasly. Over de Fransman weet de gemiddelde Nederlander nu eenmaal veel te weinig.”

De nieuwe quiz 'Waar gaat het over?' met presentator Tijl Beckand

Een brede doelgroep betekent dat kinderen van twaalf jaar kunnen meespelen, maar ook hun opa en oma. ,,Niets zo leuk als een wijsneuzerige kleindochter die haar grootouders aftroeft met een vraag over Youtuber Enzo Knol om vervolgens de rollen totaal omgekeerd te zien na een vraag over Willem Drees.”

Schoensmeer

De inspiratie komt op onverwachte momenten: soms liggend op de bank of midden in de nacht. ,,Verrassende feitjes zijn het leukst. Van die weetjes die je een dag later doorvertelt bij het koffiezetapparaat op kantoor. Zo van: wist jij dat Elvis geen zwart haar had, maar zijn kapsel donker maakte met schoensmeer. Een slechte quizvraag herken je door een antwoord dat veel te specifiek of gedetailleerd is. Dan voel je dat het verzonnen is.”

Noomen krijgt wel eens het verwijt dat veel quizvragen gaan over gebeurtenissen uit het verleden, maar óók daar is over nagedacht. ,,Quizvragen gaan vaak over gebeurtenissen die zich in ons collectief geheugen hebben genesteld. Denk aan Madonna en Britney Spears die elkaar zoenden op een podium. Dat moment is zo vaak herhaald dat we het twintig jaar later nog weten. Maar dat Madonna onlangs op de intensive care lag met een bacteriële infectie kan je net even ontgaan zijn.”

