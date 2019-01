Erik Dijkstra na kritiek op finale Per Seconde Wijzer: ‘Het was geen rare vraag’

Jeroen stond er goed voor in de finale, totdat hem de vraag werd gesteld welke artiesten ooit optraden tijdens de Super Bowl. Hij ging voor gaas. Had je het liever anders gezien? ,,Natuurlijk! Jeroen was een fantastische kandidaat en hij heeft het formidabel gespeeld. Ik vind het fantastische tv als iemand kan zeggen dat hij heeft gewonnen. Het gebeurt sowieso niet vaak in dit spel, dat iemand wint.’’

De redactie van Per Seconde Wijzer heeft verklaard dat een finalevraag zoals Jeroen kreeg, ‘bij het spel hoort’.

,,Per Seconde Wijzer is een programma waarin vaker dit soort vragen voorkomen. In de vorige serie was er een speler die de vierde ronde Sport won en zijn laatste vraag ging over fragmenten van artiesten die optraden tijdens de opening van de Olympische Spelen. Daarvan kun je ook zeggen: heeft dat met sport te maken? Zo zit het spel in elkaar. In deze serie komt ook een geschiedenisspeler voorbij die een vraag krijgt over popliedjes die geïnspireerd zijn op historische gebeurtenissen. Heeft dat sec met geschiedenis te maken? Daar kun je over twisten. Dát is wat Per Seconde Wijzer Per Seconde Wijzer maakt.’’