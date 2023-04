Erik van der Hoff over terugkeer bij Net 5 voor De grote muziekquiz: ‘Al mijn grote liefdes komen bij elkaar’

Of je het zijn grote comeback kan noemen, dat weet Erik van der Hoff zelf nog niet, maar dat hij morgen na acht jaar terugkomt op tv is een feit. Dan is hij als presentator te zien in De grote muziekquiz op Net 5. ‘Dit programma brengt al mijn grote liefdes bij elkaar.’

In De grote muziekquiz spelen twee teams van bekende Nederlanders een quiz die in het teken staat van muziek. De spelers krijgen algemene muziekvragen, maar moeten bijvoorbeeld ook songteksten afmaken en een nummer herkennen aan alleen de drums of gitaar. Onder anderen Winston Gerschtanowitz, Evelien de Bruijn, Horace Cohen en Carolina Dijkhuizen spelen mee.

De kans is aanwezig dat Erik van der Hoff op een gegeven moment een vraag over zichzelf aan de teams moet stellen. De presentator was in de jaren 80 namelijk zelf populair als frontman van Roberto Jacketti & the Scooters. Daarna verruilde hij de muziekindustrie voor de tv-wereld waar hij programma's produceerde en presentator was van onder andere Het blok, SamenWonen en Ben je slimmer dan je kind?

Puur toeval

,,Dan is een muziekprogramma ineens wel andere koek’’, vertelt Van der Hoff. Dat hij nu deze quiz mag presenteren is eigenlijk puur toeval. ,,Het tv-productiebedrijf waar ik een paar jaar geleden uit ben gestapt om andere dingen te gaan doen benaderde mij en vertelde, een beetje als grapje, dat ze mij als mogelijke presentator op het lijstje hadden gezet.’’ Als Van der Hoff gebeld wordt met de vraag of hij iets in de presentatieklus ziet gaat het eigenlijk direct kriebelen en besluit hij de uitdaging aan te gaan. ,,Hoe kon ik ook anders? Dit programma brengt al mijn grote liefdes bij elkaar.’’

Quote De periode van de happy hardcore, of het begin van de zero’s, dat had ik allemaal even gemist Erik van der Hoff

Naast muziek en televisie heeft de presentator namelijk nog een grote liefde: pubquizzen organiseren voor familie, in cafés en op evenementen. Het was dan ook geen verrassing dat Van der Hoff bij een van de eerste vergaderingen aan kwam zetten met een aantal vragen die hij zelf al had bedacht voor de quiz. ,,Ik was zo enthousiast, ik moest gewoon zelf al even een lijstje maken. Natuurlijk zijn niet alle vragen van mijn hand, maar ik wilde wel heel graag mijn bijdrage leveren.’’

Happy hardcore

Dat Van der Hoff zoveel verstand heeft van muziek betekent namelijk niet direct dat hij een wandelende encyclopedie is. ,,Ik heb ook veel nieuwe artiesten leren kennen tijdens het presenteren. De periode van de happy hardcore, of het begin van de zero’s, dat had ik allemaal even gemist. Horace Cohen vertelde tijdens de opnamen over zijn favoriete band Zero 7. Ik had er nog nooit van gehoord, maar toen ik het hoorde vond ik het fantastisch.’’

Of het programma zijn grote comeback wordt weet Van der Hoff nog niet. ,,Ik ga eerst kijken hoe dit programma loopt, daarna zie ik wel verder. Ik maak alleen nog maar tv-programma’s die bij mij passen, zoals dit.’’ Voorlopig houdt Van der Hoff zich bezig met de ontwikkeling en productie van nieuwe tv-programma’s en het schrijven voor de theatertour met zijn oude band die gepland staat voor het einde van dit jaar. ,,Druk genoeg dus.’’

De grote muziekquiz is vanaf 5 april wekelijks om 20.30 uur te zien op Net 5.

