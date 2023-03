Erland Galjaard vertrekt bij Talpa: ‘Arbeidsintensiever dan vooraf ingeschat’

Galjaard stelt dat zijn vier jaar bij Talpa als parttime adviseur een ‘geweldige nieuwe uitdaging’ en ‘enorm leuk’ was, maar ontdekte ook dat het ‘arbeidsintensiever’ was dan hij vooraf had gedacht. ‘De afgesproken drie dagen werden er al snel vijf of soms zelfs meer. Logisch ook, want er was en is werk aan de winkel. Dat betekende wel dat er weinig tijd over was voor de andere projecten die ik naast mijn adviesrol bij Talpa Network de afgelopen jaren heb opgezet, onder andere in de muziek, events en het onderzoeken van nieuwe startups.’