Ernst Daniël Smid: 'Ik zag mijn vrouw doodgaan aan kanker, zo erg zal het bij mij niet worden’

Het interview kan maximaal een uur duren. Dan is de energie op en wordt praten moeilijker. De antwoorden zijn kort, bijna staccato. We zitten in het restaurant van zijn broer Marcel, De Gulle Smid in Winterswijk. Ernst Daniël Smid roert in zijn kopje koffie. De laatste uitval vanwege parkinson is het verlies van de fijne motoriek in zijn vingers. ,,Dit kopje koffie roeren deed ik vroeger met twee vingers. Dat moet ik nu met mijn hele hand doen. Veters strikken lukt ook al niet meer. Om de zoveel tijd valt er weer iets weg waarvan je denkt, dat ging altijd goed.”