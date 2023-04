Ernst Daniël Smid stelt comebackconcerten uit: ‘Niet klaar voor’

Ernst Daniël Smid heeft zijn comebackconcerten eind mei in Afas Live in Amsterdam geannuleerd omdat hij ‘er nog niet klaar voor’ is om op te treden. De 69-jarige Smid zou op 29 mei tweemaal optreden.

,,Ik kan het fysiek en mentaal gewoon even niet aan om volgende maand op te treden, terwijl ik me er zo op had verheugd’’, aldus Smid in De Telegraaf. De zanger wil zijn concerten verplaatsen naar het najaar, maar een nieuwe datum is er nog niet.

Smid vindt dat hij het aan zijn trouwe publiek ‘verplicht’ is om het beste van zichzelf te laten horen. ,,Ik wil me goed voorbereiden om er toch in het najaar te kunnen staan. Ik hoop dat de mensen er begrip voor hebben dat ik niet anders kan.’’

Eind maart maakte Smid in een interview met deze krant bekend dat er dubbelconcerten op komst waren. ,,Mijn stem is mijn hele leven mijn identiteit geweest. Opera zingen lukt niet meer, maar evergreens, musical en Nederlandstalig wel. Zo ben ik weer gaan denken aan optreden’’, vertelde hij.

De operazanger had vanwege de ziekte van Parkinson last van ernstige trillingen. Ook kon hij moeilijk praten. Door een hersenoperatie heeft hij een stuk minder last van de aandoening. Na zijn revalidatie nam Smid zangles en zong hij met zijn dochter Coosje. ,,Ik durfde zelfs weer te dromen van een groots concert en die wens gaat nu in vervulling’’, zei hij bij de aankondiging van zijn comebackconcerten.

