Erotische scènes Bridgerton nog steeds op pornosites

The Voice/VIDEO ‘Compleet unieke’ Dani (21) blaast Anouk weg: ‘Gebeurt niet snel’

23 januari De 21-jarige Dani van Velthoven heeft vanavond diepe indruk gemaakt op de coaches in The voice of Holland. Zelfs de altijd kritische en zuinige Anouk overlaadde de Purmerendse zanger joelend met complimenten. ,,Ik voelde het gelijk in mijn lichaam, dat gebeurt niet snel.’’