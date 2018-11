Estelle laat van zich horen en Fred snoert koukleumers de mond

Het is te hopen dat Douwe Bob in een goede bui is nu hij in een keuken vol vlijmscherpse messen is gespot.

De Rotterdamse stylist Fred van Leer snoert alle koukleumen van Nederland de mond met zijn rake quotes.

Katja Schuurman is helemaal kapot nadat ze dochtertje Sammy vooruit heeft getrokken in een blauw sleetje. Moeder en dochter genieten volop van hun winterbreak.

Estelle Cruijff is dolblij met haar vrienden sieradenontwerper Rodrigo Otazu en interieurdesigner Eric Kuster, die haar steun en toeverlaat zijn nadat ze op straat werd overvallen door drie mannen.

Handig: Miljuschka Witzenhausen deelt met haar vriend cameraman Philip haar grote passie voor eten. De tortelduifjes zijn momenteel in Japan, waar de brunette en haar yin tot haar yang een nieuw programma opnemen.

Tim Hofman heeft zich voor een vakantie naar het Thaise eiland Ko Lanta strak getraind, getuige zijn laatste update vanuit de zee.

Armin van Buuren heeft zijn zoon Remy meegenomen naar een gave uitkijkpost op een onbekende locatie.

Geraldine Kemper heeft een nieuwe bril aangeschaft zodat ze in Nepal de wilde dieren kan spotten.

Art Rooijakkers is tijdens een fotoshoot bijna vastgevroren aan de grond.

Voor Sanne Vogel is naast haar vriend Melchior kat Meneertje the King een van haar grootste liefdes. Ook als hij geen zin heeft in een zoveelste fotootje met zijn baasje.

Lil’ Kleine showt in de badkamer van een viersterren hotel in hartje New York zijn nieuwste Oger-pak.

Hatseflats! Frans en Mariska Bauer maken vanaf vandaag de Brabantse wegen onveilig in een ‘supergave’ turbo-bolide.

Sylvie Meis heeft haar girls voor de eerste aflevering van Sylvies Dessous Models meegenomen naar Parijs, waar ze volgens de diva een ‘ondeugende uitdaging’ had klaarliggen.

Invluuuenza legt nog maar eens uit waarom ze Invluuuenza is en test vandaag een vers potje Nutella.

Na het vinden van een opmerkelijke tekening van haar zoon Bing gaat Claudia de Breij er vanuit dat hij niet meer in Sinterklaas gelooft.