Eurovisie Songfestival 2023 vindt plaats in Liverpool, op deze datum is de finale

updateHet Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Liverpool. De grote finale is op zaterdag 13 mei, maakt Graham Norton, de vaste commentator van het liedjesfestijn bij de BBC, zojuist bekend. Het Verenigd Koninkrijk is gastland omdat het feest vanwege de oorlog niet kan plaatsvinden in Oekraïne, dat het festival dit jaar won.

,,Welke stad het ook wordt, de geest van Oekraïne zal voelbaar zijn’’, sprak Norton voordat hij het nieuws deelde in The one show op BBC 1. Het ging tussen Liverpool en Glasgow.

De show wordt georganiseerd in de M&S Bank Arena, waar maximaal 11.000 mensen in passen. De eerste halve finale is op 9 mei, de tweede op 11 mei. Liverpool heeft als stad van The Beatles een rijke muziekgeschiedenis. Er zijn ook links met het songfestival: zangeres Sonia, die in 1993 tweede werd met Better the devil you know, werd vlakbij de stad geboren.

Zelenski hoopte op Marioepol

Normaal gesproken gaat de organisatie van het songfestival naar het winnende land, het is voor het eerst in 43 jaar dat dit niet gebeurt. Het is daarnaast de eerste keer in 66 jaar songfestival dat een land gedwongen moet afzien van organisatie. Alle voorgaande keren zagen landen er zelf vanaf, bijvoorbeeld vanwege de hoge kosten.

Direct na de winst van de groep Kalush Orchestra afgelopen mei was de Oekraïense president Volodimir Zelenski nog vastbesloten het feest naar Marioepol te halen. De havenstad werd verwoest door Russische aanvallen en het Rode Kruis noemde de situatie destijds ‘apocalyptisch’, maar Zelenski hoopte dat het festival er ‘op een dag’ zou plaatsvinden. ‘Vrij, rustig, herbouwd!’ zei hij.

Later bleek dat Oekraïne van plan was het songfestival in drie regio’s te organiseren. De overkoepelende organisator European Broadcasting Union (EBU) vond dat te onveilig en daarom vindt het nu plaats in het Verenigd Koninkrijk. De inzending van het VK, Sam Ryder, werd dit jaar tweede.

Het Eurovisie Songfestival vond al acht keer eerder plaats in het Verenigd Koninkrijk, de laatste keer in Birmingham in 1998. Geen enkel land was vaker gastheer. Het VK trad vier keer op als vervangende organisator; de laatste keer in 1974, toen het de plaats van Luxemburg innam.

Twintig steden lieten weten het feest volgend jaar te willen huisvesten, uiteindelijk bleven Glasgow en Liverpool als laatste opties over. Zij waren nooit eerder gaststad. De keuze voor Liverpool is vrij onverwacht; Glasgow was favoriet bij bookmakers.

De Nederlandse inzending S10 werd elfde met De diepte. Dit was haar eerste reactie:

