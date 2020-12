Eva Crutzen is zwanger: ‘Mega dat het is gelukt’

Hertogin Kate wordt opnieuw tante: ‘Pippa Middleton zwanger van tweede kindje’

8:04 De Britse tabloids weten het zeker: Pippa Middleton (37), de jongere zus van hertogin Catherine, is in verwachting van haar tweede kindje. Zo zegt een bron binnen de koninklijke familie. ,,Ze is dolgelukkig en kijkt ernaar uit om opnieuw moeder te worden.”