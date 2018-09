Eva Jinek bevallen van jongetje: Pax Valentijn

Presentatrice Eva Jinek (40) is in een kraamsuite van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam bevallen van een jongetje: Pax Valentijn. Het is het eerste kindje van de talkshowhost en haar vriend Dexter van der Voorn.

Volledig scherm Eva Jinek © Instagram Eva Jinek Jinek werd eerder deze week, naar verluidt met gebruikelijke complicaties, opgenomen op de afdeling verloskunde waar ook actrices Marlijn Weerdenburg, Carice van Houten en veel ander BN'ers het leven schonken aan hun kroost. Haar zoontje werd donderdagmiddag geboren, maar vandaag maakte de presentatrice bekend te zijn bevallen. ,,Hij is er, het beste dat ons kon overkomen", schreef Eva bij een foto waarop alleen een oor van de kleine te zien is. Ze maakte in maart bekend in verwachting te zijn. Ze ging aanvankelijk gewoon door met het presenteren van haar populaire talkshow maar maakte eind juli bekend toch een week eerder dan gepland te stoppen. ,,Het gaat gewoon niet meer'', vertelde ze in haar voorlopig laatste uitzending.



Ze bleek last te hebben van een verhoogde bloeddruk en andere, niet nader door haar benoemde, zwangerschapskwaaltjes. ,,Reden genoeg om er een punt achter te zetten. Maar weet dat mijn trappelende baby en ik samen hebben genoten van alle uitzendingen, en vooral van alle gasten. Ik kan niet wachten om moeder te worden en ik verheug me erop om daarna weer terug te keren op mijn vertrouwde plek'', aldus Jinek die na haar afscheid een golf positieve reacties en succeswensen kreeg.

Ergernis

Maar er was ook kritiek op het feit dat ze tot ver in haar zwangerschap doorging met presenteren. Columnist Ruud Maas van De Limburger schreef begin augustus zich kapot te hebben geërgerd aan de hoogzwangere Eva Jinek die er volgens hem tijdens de laatste uitzendingen van haar talkshow 'niet representatief' uitzag. 'Onderuitgezakt in een stoel, met haar opgezette benen uitgestrekt alsof ze op camping De Zwetende Otter zat', schreef de tv-recensent. En: 'Waarom wilde ze zó graag bewijzen dat je zwanger een talkshow kunt presenteren? Je moet naar Eva willen kijken vanwege haar scherpte, niet om te zien of de bevalling tijdens de uitzending begint'.

Maas kreeg een wagonlading kritiek op zijn satirisch bedoelde epistel. ,,Bizarre column over Eva Jinek. Had ze zich dan negen maanden moeten opsluiten?'', reageerde iemand. En ook Chantal Janzen mengde zich in de discussie. Ze had geen goed woord over voor Maas' tekst. Eva Jinek zelf heeft nooit gereageerd op de gewraakte column. Onduidelijk is of de auteur haar zijn excuses heeft aangeboden.

Eva Jinek gaf ik mei dit jaar een ludiek inkijkje in haar gevoelens als aanstaande moeder. Zo bleek ze door de veranderende hormoonhuishouding in haar lijf al een tijdje last van extreme slappe lachaanvallen. ,,Soms schieten de tranen als projectielen uit mijn ogen en tijdens mijn vakantie moest ik twee keer een restaurant uit lopen om af te koelen.'' En ook dat ze de neiging had schattige dieren zoals kittens en puppy's 'dood te knuffelen'. Nog een 'aandoening': ze dronk extreem veel alcoholvrij bier. ,,Hele hectoliters zijn er doorheen gegaan.''

'Labiel'

Ze benadrukte verder nog maar een kwart van de energie te hebben die ze onder niet zwangere omstandigheden heeft. Over het fysieke gevoel van de schoppende baby in haar buik: ,,Ik heb me in eerste instantie niet geconcentreerd op dat gevoel, omdat ik wilde dat de baby eerst groter zou worden. Je wilt toch weten of het goed gaat met je kindje. Nu beweegt de baby zonder dat ik er iets mee te maken heb. En je kan het ook zien aan de buitenkant.'' Neveneffect van haar eerste zwangerschap was ook dat Eva Jinek 'een beetje labiel' was. ,,Als iemand me een zielig verhaal vertelt, schiet ik vol'', vertelde ze.

De journalist-presentatrice benadrukte twee jaar geleden nog niet aan kinderen te denken. ,,Zelfs als we nu heel stil zijn, hoor je geen eierstok rammelen'', ventileerde ze in een interview met Viva. Op dat moment had ze geen relatie. Wel zei ze kinderen in de toekomst zeker niet uit te sluiten. ,,In alle relaties is het ter sprake gekomen, mijn partners wilden kinderen en ik ook.'' Eva heeft sinds twee jaar een relatie met tv-producent Dexter die leerde kennen toen ze rond de presidentsverkiezingen reportages in de Verenigde Staten maakte.

Voordat ze Van der Voorn tegen het lijf liep had ze relaties met achtereenvolgens oud-strafpleiter Bram Moszkowicz (58) en 35-jarige tv-bioloog Freek Vonk. Eva en Freek hadden van 2013 tot 2015 een verhouding en woonden geruime tijd samen. Jinek keert in januari terug op de buis. Momenteel is Jeroen Pauw elke werkdag op de buis met zijn latenighttalkshow Pauw, hij keerde maandag terug. De afgelopen vijf weken presenteerde Nadia Moussaid rond de klok van 23.00 uur Laat op Eén.

Alle aanstaande ouders hebben vast hetzelfde: ik kan niet wachten om mijn baby te ontmoeten. Voor nu, namens mij en die kleine: een heel goed weekend! En een speciale kus voor @martika_avalon voor de prachtige foto’s. #jinekbaby #bijna Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 24 Aug 2018 om 9:41 PDT