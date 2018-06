Eva Jinek zwanger op de buis: 'Ik neem mijn buik mee en kan niet wachten'

Historisch epos Redbad krijgt openlucht­pre­miè­re in Leeuwarden

13:26 Het historische epos Redbad: De Legende krijgt op zaterdag 23 juni een grootse openluchtpremière in Leeuwarden. De speciale eerste vertoning vindt plaats op het Wilhelminaplein in Leeuwarden, waar vorig jaar The Passion werd opgevoerd. De première is onderdeel van het programma deze zomer rond de verkiezing van Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad van Europa.