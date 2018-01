Evan Rachel Wood: Maak cirkel om verdachte van seksueel wangedrag

Zangeres France Gall (70) overleden

12:52 De Franse zangeres France Gall is vandaag op zeventigjarige leeftijd overleden. Ze stierf in een ziekenhuis in Parijs aan een longinfectie, melden Franse media. Gall won in 1965 het Eurovisiesongfestival met het liedje Poupée de cire, poupée de son, geschreven door Serge Gainsbourg. Ze deed mee namens Luxemburg.