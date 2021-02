Even terug naar het oude normaal: in de zaal bij Guido Weijers denk je niet meer aan corona

UpdateVijfhonderd mensen voelen zich zaterdag even uitverkoren als ze in het theater mogen kijken en luisteren naar een show van Guido Weijers. Corona is even ver weg, al is de pandemie toch de aanleiding voor de voor deze tijd zo ongewone middag. ,,Het leek wel of ze die staande ovatie een jaar hadden bewaard.’’