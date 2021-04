Even tot Hier pakt Poetin aan met een lied.. in het Russisch

AvroTros zwijgt over boze nabestaan­den rond omstreden Ha­zes-documentai­re

22 april AvroTros doet geen mededelingen over de gang van zaken rond de omstreden André Hazes-documentaire Kleine jongen. Meerdere betrokkenen zijn boos dat de omroep en producent Vincent TV geen contact hebben gezocht over beelden in de vierdelige serie waar zij op staan, of dat de makers verzoeken om de beelden niet te gebruiken hebben genegeerd.