Evenementenbranche verbaasd en boos over nieuwe maatregelen

Wel heeft het kabinet extra steunmaatregelen aan de sector beloofd. Wat die inhouden, is nog niet duidelijk. Bestaande maatregelen, zoals het laten zien van een coronatoegangsbewijs, blijven gelden.

,,Het is economisch niet rendabel”, zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). ,,Artiesten moeten het maar willen, voor zittende mensen optreden.” Daarbij moeten kaartjes voor veel hogere prijzen verkocht worden vanwege de verminderde capaciteit en vreest hij dat mensen geld gaan terugvragen of afzeggen. ,,Want mensen komen ook voor de ervaring.” Daarom is hij blij dat er steunmaatregelen voor de sector komen.

Teleurstelling

Zowel Schans als Jolanda Jansen, die spreekt namens de Alliantie van Evenementenbouwers en directeur van Rotterdam Ahoy is, uiten verbazing over de nieuwe maatregelen voor de sector, omdat de besmettingen volgens hen niet terug te herleiden zijn naar hun sector. ,,We werken met coronatoegangsbewijzen en dat werkt hartstikke goed”, zegt Schans. ,,We spelen nauwelijks een rol in toenemende besmettingen.”

Jansen geeft aan naast verbazing ook ‘teleurstelling, al dan niet boosheid’ te voelen. ,,Wat voor ons duidelijk is, is dat dit beleid niet gestoeld is op feiten en inhoud. Al uit de fieldlabevenementen kwam naar voren dat evenementen veiliger zijn dan thuis bezoek ontvangen. Ik denk dat het een ontzettend naïeve illusie is om voor te stellen met maximaal vier mensen thuis te komen. De problemen zitten niet bij deze sector. Dit zijn symbolische maatregelen.”

Toch geeft Schans aan ook ergens begrip te hebben voor de nieuwe maatregelen. ,,We moeten het toch met zijn allen oplossen.”

Pijnlijk

Evenementenorganisator ID&T noemt de nieuwe coronamaatregelen ‘zeer pijnlijk en moeilijk te verwerken’. ,,Natuurlijk maken ook wij ons zorgen over de dagelijks stijgende cijfers, maar de cijfers laten zien dat de evenementenindustrie hier nauwelijks aan bijdraagt. We hebben de afgelopen maanden als branche laten zien dat we zeer goed in staat zijn middels het coronatoegangsbewijs veilige evenementen neer te zetten. Met ADE hadden we slechts 1.027 besmettingen op 300.000 bezoekers. Het is symboolpolitiek gevoerd door de overheid, die zeer grillig overkomt en waarin al enige tijd een langetermijnvisie en doelgerichte aanpak ontbreekt”, aldus Rosanne Janmaat, COO van ID&T.



Evenementen hebben een lange voorbereidingstijd en kunnen dus niet ‘zomaar op stel en sprong aan en uit worden gezet’, stelt de organisatie. ,,De afgelopen twintig maanden hebben al tot een behoorlijke kaalslag geresulteerd. We zijn net weer een beetje begonnen met weer voorzichtig vooruit te kijken, met ons te herpakken, maar met deze maatregelen zijn we weer helemaal terug bij af.”

ID&T is van mening dat de overheid de sector had moeten betrekken in de besluitvorming en de zoektocht naar oplossingen. ,,Nu zijn we weer weken aan het lijntje gehouden en worden we wederom geslachtofferd. Dit komt keihard aan en de emotionele en financiële schade voor onze sector is niet te overzien.”

De evenementenorganisatie liet al eerder van zich horen tijdens de actie Unmute Us, waarbij de gehele sector en medestanders de straat op gingen tegen de volgens hen onredelijke maatregelen voor de culturele sector. In verschillende steden waren duizenden mensen op de been.

Volledig scherm Mysteryland © ANP Kippa

Theaterbranche

De theaters daarentegen zijn tevreden met de nieuwe coronamaatregelen. Theater- en concertzalen mogen vanaf zaterdag maximaal 1250 mensen ontvangen en hoeven zich niet te houden aan een verplichte sluitingstijd. Wel moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs laten zien.

Veel theaters hebben minder dan 1250 stoelen en mogen dus helemaal uitverkopen. ,,De zalen mogen vol blijven zitten. Dat betekent dat de kaartverkoop gewoon doorgaat, er geen voorstellingen geannuleerd hoeven te worden en het publiek niet wordt teleurgesteld”, aldus een woordvoerder van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). ,,Juist nu bewijzen theaters hun maatschappelijke rol en zorgen zij voor ontspanning in een moeilijke tijd.”

Voor enkele uitzonderingen, zoals het Concertgebouw, Luxor en Carré, brengen de nieuwe maatregelen echter wel gevolgen met zich mee. Zo heeft Carré 1756 stoelen, waarvan er met de nieuwe maatregel dus ruim 500 leegstaan. Dat vindt de organisatie een tegenvaller.

,,De coronacrisis is nog lang niet ten einde, maar toch hebben theaters de afgelopen tijd bewezen een veilige plek te zijn”, aldus de VSCD. Door strikte handhaving op het coronatoegangsbewijs en naleving van de protocollen zijn theaters geen bron van besmettingen geweest, ook niet bij volledige capaciteit.”

