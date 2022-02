Evenementenbranche wil weer volledig open op 11 maart

,,Dit moet gewoon en gaat gewoon gebeuren”, zegt Ruben Brouwer, directeur van evenementenorganisator MOJO, tegen het ANP. Ook MOJO maakt onderdeel uit van de Alliantie. Indien de overheid niet met het plan instemt, zullen acties volgen, meldt Brouwer. Daarbij kun je volgens hem denken aan grote demonstraties en optochten. ,,We hebben vorig jaar gezien dat veel mensen op Unmute Us afkwamen”, een protestactie van de evenementenbrache die landelijk tienduizenden demonstranten aantrok.

Met deze oproep wil de Alliantie, die allerlei organisaties in de sector vertegenwoordigt in gesprekken met de overheid, een duidelijk signaal afgeven. Want volgens hen is de evenementenbranche ‘twee jaar lang in gesprek geweest met de overheid’ en heeft de sector ‘meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek.’ Maar, stellen zij, ‘desondanks heeft de branche zodanige beperkingen opgelegd gekregen dat grootschaliger evenementen niet mogelijk zijn.’ Evenementen mogen nu tot 1250 bezoekers ontvangen. Daarbij is onder meer een vaste zitplaats verplicht. Daardoor worden veel evenementen momenteel afgelast of uitgesteld.

Hoogste tijd

Een nog langere sluiting is ‘onhoudbaar’, stelt Brouwer. Zowel voor de medewerkers in de sector, die met de evenementen hun brood verdienen, als voor de maatschappij, die ‘behoefte heeft om weer naar dingen toe te kunnen.’ Daarbij is de heropening ‘gezien de ontwikkelingen’ van het coronavirus weer mogelijk, vindt de directeur. ,,De druk op de zorg is afgenomen.” En volgens hem is een evenement bezoeken veilig, want ‘dat hebben de Fieldlabevenementen laten zien’.

Begin maart 2020 werden de eerste evenementen afgelast, waaronder het laatste gedeelte van de Holland Zingt Hazes-concertreeks. Daarom wil de sector nu op 11 maart, de dag waarop Holland Zingt Hazes weer gepland staat in de Ziggo Dome, open. ,,Laat dan de deuren weer opengaan en haal de hele sector van het slot”, meldt de Alliantie. ,,De evenementenbranche is er klaar voor. Het is de hoogste tijd.”

