Ewout Genemans maakt documentaire over impact van moord op Peter R. de Vries, kinderen werken mee

RTL 4 werkt aan een documentaire over de moord op Peter R. de Vries en de impact van zijn overlijden. In de docu Staand verder leven: Na de moord op Peter R. de Vries blikt maker Ewout Genemans samen met de kinderen van de misdaadverslaggever, Royce en Kelly, terug op deze heftige periode en kijkt hij samen met hen naar de toekomst. De documentaire is maandag 27 december om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Na een uitzending van RTL Boulevard werd Peter R. de Vries op 6 juli van dit jaar neergeschoten. Negen dagen later overleed hij in het bijzijn van zijn familie in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De impact van zijn dood was enorm. De dagen na de aanslag kwamen er vanuit heel Nederland steunbetuigingen. Genemans interviewt naasten van Peter R. de Vries en spreekt met direct betrokkenen, zoals zijn collega’s bij RTL Boulevard.

De maker gaat ook mee met Royce en Kelly naar de eerste zitting van de rechtszaak over Peter R. de Vries. ,,Peter heeft een enorme nalatenschap en laat een gat achter dat niet gevuld kan worden”, stelt Genemans. ,,Toch zien we in de documentaire hoe zijn kinderen dit, in de geest van Peter, zo goed mogelijk proberen te doen. Zo is Kelly voorzitter geworden van stichting De Gouden Tip en staat Royce de familie Verstappen bij in de zaak-Nicky Verstappen. Ik ben onder de indruk van de kracht van de familie en voel me vereerd dat ik met hen deze documentaire mag maken.”

De documentaire Staand verder leven: Na de moord op Peter R. de Vries wordt gemaakt door No Pictures Please en is maandag 27 december om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

