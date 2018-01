Ex-geliefde van drugsbaron Pablo Escobar woest over 'jatwerk' Netflixserie

Vallejo publiceerde haar memoires over de befaamde drugsbaron en hun relatie in 2007 en was in onderhandeling met Caracol, maar kwam niet tot een deal. Volgens de voormalig journaliste zijn bepaalde stukken uit de serie rechtstreeks uit haar boek overgenomen. Hoewel de actrice die het personage van Virginia speelt een andere naam heeft in de show, Regina Parejo, lijkt deze ook teveel op die van haar en zou die zelfs rijmen.

Virginia was tijdens haar loopbaan een vooraanstaand journaliste in Columbia en deed ondermeer verslag van het huwelijk van prins Charles met Diana in 1981. Ze was de eerste televisiejournalist die Pablo Escobar mocht interviewen. In januari 1983 sprak ze de kartelbaas in de sloppenwijken van Medellín. Hoewel Escobar getrouwd was, begon hij daarnaast een relatie met Virginia. Caracol heeft nog geen reactie gegeven, zo stelt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.