Ex-geliefden strijden tegen elkaar in De slimste mens: ‘Milan maakte het uit’

Probeer die opperste concentratie maar eens te behouden als je plots moet strijden tegen je ex-geliefde in tv-quiz De slimste mens . Het overkwam vanavond sportjournalist Milan van Dongen en cabaretier Lisa Loeb. Politica Caroline van der Plas zat enigszins ongemakkelijk tussen de twee in.

Van Dongen en Loeb waren totaal verrast door elkaars aanwezigheid. Tien jaar geleden hadden de twee een relatie, vertelden ze. Over de duur daarvan ontstond direct een kleine discussie in de studio. ,,Een half jaartje”, beweerde Loeb. ,,Langer toch?” dacht Van Dongen, verslaggever en presentator bij sportzender ESPN.

Politica Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) die tussen de twee ex-geliefden inzat, hief prompt haar armen de lucht in. ,,Oh jee, daar begint het al”, grapte ze.

Van Dongen richtte zich daarop tot presentator Philip Freriks: ,,Ik had me op veel dingen voorbereid, Philip, maar niet dat ik tegen mijn ex-geliefde zou moeten spelen.”

Echt toeval

De redactie van De slimste mens bezwoer desgevraagd dat de reünie tussen de twee puur toeval was. In de voorbereiding van het tv-spel wordt uitgebreid research gedaan naar de kandidaten. ,,Maar hun volledige liefdesleven staat meestal niet op de kaart. Het is écht toeval”, liet een woordvoerder van de KRO-NCRV weten.

Presentator Freriks smulde in elk geval van de toevalstreffer. ,,Soms kan toeval heel mooi zijn.” Hij kwam meerdere keren terug op hun romance. ‘Ja? Is het een fijn weerzien?’ ‘Hebben jullie elkaar nog eens gezien?’ Het antwoord was: een paar koffietjes door de jaren heen. Ook bezocht de sportverslaggever nog eens een optreden van zijn voormalige vriendin.

Volledig scherm Milan van Dongen worstelt met de vraag over Romeo en Julia. © KRO-NCRV

Verkering uitgemaakt

Na een quizvraag over Romeo en Julia - zou dat ook toeval zijn? - wilde Freriks weten wie de verkering eigenlijk had uitgemaakt. Daar reageerde cabaretier Loeb pijlsnel op. ,,Milan! Ja, ja, ja. Nooit overheen gekomen natuurlijk”, lachte ze. Loeb - ‘inmiddels gelukkig getrouwd met iemand anders’ - noemde de breuk pijnlijk. Wel was ze trots op haar geslaagde versierpoging van destijds, waarbij ze Van Dongen vergeleek met Roger Federer. Na die ene opmerking was het ‘aan’. ,,Klopt. Roger Federer is een van mijn grote helden, dus ik was meteen verkocht”, beaamde de ex-geliefde.

Vorige week ging Loeb overigens nog de mist in met een quizvraag over tennis. Ze vergat Federers naam. Gekscherend: ,,Maar dat is wat trauma met je doet.”

Van Dongen - ook getrouwd - mag dan geluk in de liefde hebben, maar niet in het spel. Hij verloor vanavond van Caroline van der Plas, die in de finale nét op tijd haar hachje redde met een vraag over het mousserende drankje Lambrusco. Bij zijn afscheid wees de sportverslaggever nog even naar zijn ex-vriendin, die al vier rondes in het spel is. ,,Zij gaat natuurlijk winnen”, voorspelde hij.

Volledig scherm Politica Caroline van der Plas komt tussenbeide. © KRO-NCRV

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: