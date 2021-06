‘Ex-man Britney gunt haar het beste, maar eist wel evaluatie’

Federline en Spears delen samen twee zonen, Sean Preston (15) en Jayden James (14), die de afgelopen jaren bij hun vader woonden en hun moeder onder toezicht mochten zien. Kevins advocaat benadrukt dat zijn cliënt Britney ‘het liefst zo snel mogelijk weer gelukkig ziet’, maar dat hij het belang van hun kinderen voorop stelt. ,,We zijn ervan op de hoogte gebracht dat Britney een einde wil maken aan het curatorschap van haar vader Jamie. En daar zijn wij het ook mee eens. Alleen spelen er in deze zaak meerdere dingen, die mijn cliënt en ik goed willen duidelijk maken. Zo heeft Britney onder meer gezegd dat ze door haar curator verplicht werd om het medicijn lithium te gebruiken, wat haar enorm afstompte en zelfs een dronken gevoel gaf. Zoiets is natuurlijk niet wenselijk in de omgeving van haar kinderen’’, aldus Mark Vincent Kaplan, de advocaat van Federline.

Natuurlijk wil hij Britney gelukkig en gezond zien, want als zij happy is dan zijn de kinderen dat ook

Toekomst

Hij vervolgt: ,,Mocht er een einde worden gemaakt aan dit curatorschap, dan wil Kevin in elk geval weten wat de reden daarvoor is en hoe de rechter dat voor zich ziet in de toekomst. Nogmaals, het was ook voor hem ontzettend zwaar om de moeder van zijn kinderen zo te horen tijdens de rechtszaak van afgelopen week. Dat raakt hem en het raakt hun kinderen. Natuurlijk wil hij Britney gelukkig en gezond zien, want als zij happy is dan zijn de kinderen dat ook.’’