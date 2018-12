Ex-miss Kim Kötter is kritiek op haar uiterlijk spuugzat

Voormalig Miss Universe -deelneemster Kim Kötter (36) is helemaal klaar met kritiek die ze op sociale media krijgt op haar uiterlijk. ,,Eigenlijk is het ongehoord dat mensen met dergelijke commentaren komen”, schrijft ze haar woede van zich af op Instagram.

Kötter - echtgenote van zanger Jaap Reesema en moeder van twee zoontjes - heeft wat voorbeelden van ongenuanceerde kritieken die ze de afgelopen tijd kreeg op een rij gezet. ,,Je bent op tv veel dikker, je lijkt jonger in het echt, je bent veel kleiner in het echt, eet je wel goed?, je sport zeker iedere dag?, ik begrijp niet dat jij ooit miss bent geweest, ik vind je helemaal niet zo mooi, ga eens rechtop zitten want daar word je veel knapper van, en je bent eigenlijk heel aardig”, somt Kötter een paar voorbeelden van ergerniswekkende reacties op.

Volgens Kötter, die momenteel in de Thaise stad Bangkok verblijft waar de Miss Universe-verkiezingen worden gehouden (met de Nederlandse Rahima Dirkse, red.), zijn dergelijke commentaren eigenlijk te gek voor woorden. ,,Dat zeg je toch ook niet tegen je buurvrouw? Ik ben ook maar gewoon een mens”, aldus Kötter.

De blondine heeft besloten nog één keer te reageren op kritiek. Op Instagram stelt ze: ,,Voor mensen die me te dun vinden: ik ben zo geboren. Ik heb me er lang genoeg voor geschaamd. Verstop altijd mijn benen.” Kötter geeft vervolgens een persoonlijk inkijkje in haar leven. ,,Ik werd vaak botje genoemd en was onzeker als de pest. Ik eet als een paard en sport voor geen meter. Het is wat het is en daarmee schluss.”

Kim Kötter deed in 2002 mee aan de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico, waar ze als elfde eindigde. Na die verkiezing richtte Kötter - die ooit miss Overijssel was, haar eigen modellenbureau op en verwierf de rechten van de Miss Nederland verkiezingen. Sinds 2017 is ze vaste tafelgast bij Shownieuws (SBS 6).

