Ex van Pamela Anderson ontkent mishandeling: ‘Ze wil me gewoon kapot maken’

Kim Feenstra bevallen van eerste kindje

17:22 Kim Feenstra is gisteren bevallen: de kleine heet Brooklyn. Dat deelt Kim op Instagram. Het is het eerste kindje voor het model en haar vriend Stanley Tailor. Ze meldt niet wat het geslacht van de baby is maar uit de veelvuldige blauwe ballonnen op de foto valt op te maken dat het waarschijnlijk een jongetje is. Eerder liet Kim ook al zien dat de kinderkamer gedeeltelijk blauw was waardoor veel volgers al dachten dat ze een zoon zou krijgen.