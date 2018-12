Ex van volkszanger Dries Roelvink overleden

Peggy plaatste bijna een week na het overlijden van haar moeder een zwart-witfoto op haar tijdlijn. ,,In plaats van een rouwkaart deze post", schrijft Peggy. ,,Met veel verdriet, maar vol bewondering hoe zij met haar ziekte is omgegaan, moet ik meedelen, dat mijn moeder, Sanne, na een strijd van 2 jaar, is overleden op 22 december.”

Peggy is het oudste kind van Dries Roelvink (59). Hij werd voor het eerst vader op 21-jarige leeftijd. Dries en Sanne (1952-2018) gingen vier jaar later uit elkaar. Peggy kwam niet vaak in de publiciteit maar was wel te zien in de realityshow De Roelvinkjes. Het afscheid van Sanne is op 4 januari in Amsterdam. Peggy schrijft dat rode rozen de favoriete bloemen waren van haar moeder.