‘Ex-zanger Lostprophets neergestoken in gevangenis en in levensgevaar’

De zanger zit zijn straf uit in een gevangenis in het Engelse Wakefield. Ingewijden zeggen tegen de krant The Mirror dat Watkins daar is aangevallen door andere gedetineerden. Ze zouden hem hebben gegijzeld en meerdere keren hebben gestoken. Hij raakte daarbij zeer ernstig gewond. De gevangenisdienst kon dat tegenover de BBC niet bevestigen, omdat de politie nog onderzoek doet.