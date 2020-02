Exclusief: onze filmverslaggever woonde laatste opnamen nieuwe James Bond-film bij

Stipt op tijd in de vroege avond stopt de bus met een select groepje filmjournalisten bij de poort van de Pinewood Studios, gelegen op vijftig kilometer buiten Londen. Alle inzittenden hebben hun paspoort in de aanslag alsof er een grens van een vijandige mogendheid gepasseerd moet worden. Zonder een geldig legitimatiebewijs mag niemand het terrein op. Elke naam moet zorgvuldig op de gastenlijst gecontroleerd worden.



De voorzorgsmaatregelen lijken zwaar overdreven, maar het past wel bij de geheimzinnigheid die altijd heerst rond een nieuw filmavontuur van James Bond. De angst is groot dat er nog meer uitlekt over de plot dan vorig jaar al is gebeurd.



De vraag is of al die speculaties in de media eigenlijk wel kloppen. Wordt de nieuwe Bond een vrouw? Is de door Oscarwinnaar Rami Malek (Bohemian Rhapsody) gespeelde schurk Safin misschien de zoon van een oude vijand van Bond? Op internet wordt er veelvuldig over gezinspeeld. Het hoort allemaal bij de geruchtenstroom die elke Bond-film met zich meebrengt.